Матч чемпионата Турции по футболу прервали из-за выбежавшей на поле собаки

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

В Турции матч пятого тура чемпионата страны по футболу между "Алтаем" и "Гезтепе" пришлось прервать из-за появления на поле собаки. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что пес выбежал на газон до стартового свистка и начал играть с тренировочными мячами. На некоторое время животное удалось выманить на трибуны, но вскоре оно снова оказалось на поле. Один из футболистов попытался увести собаку, однако она вырвалась и побежала к другим игрокам.

Спустя время голкиперу "Гезтепе" Халилу Акбунару удалось поймать пса и взять на руки. После этого инцидента игра была продолжена. Встреча завершилась со счетом 2:1, победил "Алтай".

Ранее сообщалось, что в Майами футбольный матч приостановили из-за кота, который повис на верхнем ярусе стадиона. Чтобы спасти животное болельщики растянули под ним флаги. В итоге кот удачно приземлился и выжил.