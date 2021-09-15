Балет Игоря Моисеева начнет юбилейный сезон концертом в Кремле

Фото: ГААНТ им. И. Моисеева

Балет Игоря Моисеева 16 сентября откроет юбилейный, 85-й концертный сезон выступлением на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Зрителей ждет два разноплановых отделения. В первом артисты расскажут многовековую историю танго. Во второй части публика увидит красочную хореографию разных народностей из программы "Танцы народов мира". Не обойдется и без фирменного "Яблочка", которым славится всемирно известный коллектив.

Продолжительность концерта составит до двух часов.