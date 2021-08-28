Якутскую экстремалку во время опасного трюка переехал автомобиль

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Экстремалка из Якутии чуть не погибла, пытаясь установить рекорд. Лариса Троева должна была удержать с помощью пресса автомобиль весом больше тонны, но доска проломилась, и второе колесо проехало по ней, но обошлось без травм.
Помимо машины, по девушке проехал мотоцикл весом 250 килограммов, а в конце – самолет весом 750 килограммов, который спортсменка посчитала легким. Троева – многократная рекордсменка России. Ранее она установила мировой рекорд, протащив с помощью своих волос теплоход "Демьян Бедный" на пять метров.
Ранее силач из Люберец установил новый мировой рекорд. Он протащил на себе самолет весом 16 тонн. Экстремал за полторы минуты отбуксировал его на 35 метров без каких-либо специальных приспособлений.
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