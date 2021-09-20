В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

Состояние девяти пострадавших во время стрельбы в пермском вузе оценивается как тяжелое. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Из 20 человек госпитализированных девять человек находятся в тяжелом состоянии, сейчас им оказывается медицинская помощь", – сказал министр.

По его словам, наиболее тяжелые пациенты были направлены в Пермскую краевую больницу.

20 сентября студент, находившийся на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Позже нападавший был задержан.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.