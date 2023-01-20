Фигуристка Константинова завершила карьеру

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Российская фигуристка, серебряный призер этапа Гран-при сезона-2018/19 в Хельсинки Станислава Константинова объявила об уходе из большого спорта. О своем решении 22-летняя спортсменка сообщила в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистcкой и запрещенной в РФ).

"Я откладывала это, как могла, последние полтора года два раза уходила и снова возвращалась обратно. <...> Думаю, в спорте я сделала все, что могла, и счастлива двигаться дальше", – написала она.

Фигуристка отметила, что гордится каждой выигранной медалью, всеми выступлениями на крупных турнирах и пятью сезонами в сборной России, которые научили ее бороться до последнего и никогда не сдаваться. В то же время Константинова подчеркнула, что планирует остаться в фигурном катании, сконцентрировавшись на работе в различных проектах и шоу.

"Рассчитываю, что теперь я смогу реализовать себя и в этой сфере, а также горю всевозможными идеями в постановках программ, думаю, это действительно то, к чему лежит моя душа и что у меня хорошо получается. Чувствую и знаю, что мне есть что передать спортсменам как тренеру и хореографу", – добавила спортсменка.

Ранее стало известно, что чемпионка Европы Алена Косторная перешла в парное фигурное катание. В ближайшее время она может начать тренироваться у Сергея Рослякова. Бывший тренер спортсменки Елена Буянова заявила, что Косторная имеет опыт катания в парах.

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