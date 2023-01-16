Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Чемпионка Европы Алена Косторная перешла в парное фигурное катание. В ближайшее время она может начать тренироваться у Сергея Рослякова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экс-тренера спортсменки Елену Буянову.

"Она давно катается в парах. Косторная ушла к Рослякову, попросила попробоваться. Написала письмо в Федерацию фигурного катания на коньках России", – отметила Буянова.

Росляков рассказал агентству, что сотрудничество с 19-летней спортсменкой будет обсуждаться после ее возвращения из отпуска.

"Мы готовили ребят к шоу, готовили парные элементы с Аленой и Гошей (Куницей. – Прим. ред.). Дальнейшие планы мы пока не обсуждали. Они откатали серию зимних шоу, а сейчас улетели на отдых. Вернутся – поговорим", – подчеркнул он.

До сезона 2020–2021 года Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе, после чего перешла к Евгению Плющенко. Уже через год она вернулась обратно в "Хрустальный".

В прошлом сезоне фигуристка сломала сначала правую руку, а затем левую. Из-за травм спортсменка пропустила чемпионат РФ и Олимпийские игры в Пекине. Весной 2022 года стало известно о ее переходе к Буяновой.

Ранее дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) вынес решение по делу фигуристки Камилы Валиевой. Комитет заявил об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. WADA собирается подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в установленном порядке.

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