Фигуристка Косторная сломала левую руку

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что сломала левую руку. Об этом сообщает радио КП.

Спортсменка рассказала, что прекрасно себя чувствует. По ее словам, травма не мешает ей тренироваться.



"Что это? Да, я опять сломала руку, на этот раз левую. Все бывает", – рассказала Косторная.

Ранее спортсменка не стала бороться за попадание на Олимпиаду в Пекине из-за аналогичной травмы правой руки.

В марте 2021 года Косторная официально вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе. Она покинула группу в 2020 году и перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Однако сезон для нее сложился неудачно и спортсменка не попала на чемпионат мира.

