Косторная вернулась в группу Тутберидзе с испытательным сроком

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная официально вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщается в эфире Первого канала.
Тутберидзе решила взять спортсменку обратно с испытательным сроком. Он продлится до конца нынешнего сезона.
Тренер назвала условия для полноценного возвращения спортсменки – Косторная должна войти в процесс без каких-то дополнительных выходных.
Косторная покинула группу Тутберидзе в 2020 году. Она перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, однако нынешний сезон для нее сложился неудачно и спортсменка не попала в состав на чемпионат мира.
Свое возвращение прокомментировала и сама спортсменка.
"Когда тренировалась в этом сезоне в другой школе, понимала, что не могу до конца сама себя заставить что-либо сделать. Понимала, что будь рядом Этери Георгиевна, я бы сделала столько, сколько надо, и даже больше", – сказала Косторная.
Победителями чемпионата России в одиночном катании стали Анна Щербакова и Михаил Коляда, в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин, в парном катании – Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Чемпионат мира планируют провести в следующем году в шведском Стокгольме в период с 22 по 28 марта.
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