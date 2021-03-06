Косторная вернулась в группу Тутберидзе с испытательным сроком

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная официально вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе, сообщается в эфире Первого канала.

Тутберидзе решила взять спортсменку обратно с испытательным сроком. Он продлится до конца нынешнего сезона.

Тренер назвала условия для полноценного возвращения спортсменки – Косторная должна войти в процесс без каких-то дополнительных выходных.

Косторная покинула группу Тутберидзе в 2020 году. Она перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, однако нынешний сезон для нее сложился неудачно и спортсменка не попала в состав на чемпионат мира.

Свое возвращение прокомментировала и сама спортсменка.

"Когда тренировалась в этом сезоне в другой школе, понимала, что не могу до конца сама себя заставить что-либо сделать. Понимала, что будь рядом Этери Георгиевна, я бы сделала столько, сколько надо, и даже больше", – сказала Косторная.

Победителями чемпионата России в одиночном катании стали Анна Щербакова и Михаил Коляда, в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин, в парном катании – Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Чемпионат мира планируют провести в следующем году в шведском Стокгольме в период с 22 по 28 марта.

