Семикратный чемпион NFL Том Брэди объявил о завершении карьеры

Фото: ТАСС/Chris O'Meara/АР

Чемпион североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) Том Брэди заявил, что завершает свою карьеру. Об этом он рассказал в своем Twitter.

"Я закончил карьеру", – написал он.

До этого Брэди уже заявлял о завершении карьеры, но потом опроверг эти сообщения. Известно, что спортсмен семь раз становился чемпионом североамериканской NFL. В прошлом сезоне команда, за которую Брэди выступал, в 1/8 финала проиграла "Далласу" с результатом 14:31.

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