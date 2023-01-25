УЕФА перенес матч за Суперкубок 2023 года из Казани в Афины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Союз европейских футбольных ассоциаций перенес место проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани в Афины. Об этом информирует сайт организации.

"Исполнительный комитет УЕФА решил перенести Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани, Россия, в Афины, Греция. Игра состоится на стадионе Георгиоса Караискакиса в греческой столице в среду, 16 августа, в 21:00 по центральноевропейскому времени (22:00 по местному времени)", – говорится в сообщении.

Мероприятие должно было состояться 16 августа 2023 года. Казань получила право принять матч еще в марте 2020-го.

Между тем в Российском футбольном союзе отметили, что подобное решение на фоне отстранения клубов и сборных РФ было ожидаемым. По мнению РФС, перенос мероприятия не имеет никакого отношения к спорту.

"У Казани огромный опыт проведения международных соревнований самого высокого уровня, отличная инфраструктура и высочайшая готовность к проведению матча, в том числе с точки зрения гарантий безопасности", – приводит слова службы коммуникаций РФС ТАСС.

В союзе подчеркнули, что на данный момент усилия организации направлены на возвращение футбола РФ в международную систему состязаний.

О том, что российский город лишат права проводить Суперкубок, ранее написало издание Sky News.

В прошлом году сообщалось, что УЕФА впервые после введения санкций может провести турнир в России. Решение было принято после неофициальных переговоров УЕФА с Российским футбольным союзом.

После поступила информация, что РФС вместе с УЕФА решили создать рабочую группу с целью проанализировать и выработать дорожную карту по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры.

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