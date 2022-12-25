Лучший бомбардир РПЛ Сычевой перешел в "Крылья Советов"

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Нападающий Владимир Сычевой, являющийся одним из лучших бомбардиров нынешнего сезона РПЛ, перешел из "Оренбурга" в "Крылья Советов". Об этом сообщили в телеграм-канале самарской команды.

Контракт с форвардом подписан на 3,5 года. За новый коллектив игрок будет выступать под фамилией отчима – Писарский. Игровой номер футболист пока не выбрал.

Владимиру Сычевому 26 лет. Первую половину текущего сезона он провел в составе "Оренбурга", забив 14 мячей (делит первую строчку в топе бомбардиров с Квинси Промесом из "Спартака"). Также выступал за "Иртыш" и "Крымтеплицу".

Кроме того, на счету Сычевого один матч за сборную России. Он вышел на поле в ничейном матче против команды Таджикистана в ноябре, который завершился со счетом 0:0.

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