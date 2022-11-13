Михаил Галактионов возглавил футбольный клуб "Локомотив"

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Московский футбольный клуб "Локомотив" возглавил Михаил Галактионов, ранее занимавший аналогичный пост в "Пари НН". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Железнодорожники" подписали со специалистом контракт до конца сезона 2023/2024. При этом в соглашении предусмотрена возможность продления.

Михаил Галактионов также занимает пост старшего тренера молодежной сборной России. До перерыва на чемпионат мира в Катаре специалист возглавлял нижегородский футбольный клуб "Пари НН".

В последних матчах "Локомотивом" руководил временно исполняющий обязанности главного тренера Андрей Федоров. Этот пост он занял после ухода из клуба немца Йозефа Циннбауэра 8 октября.

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