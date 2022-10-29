ЦСКА обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

Фото: vk.com/pfc_cska

Столичный футбольный клуб ЦСКА одержал победу над московским "Локомотивом" в игре 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошел в субботу, 29 октября, на "РЖД-Арене" в Москве и завершился со счетом 1:0. На 22-й минуте игры удалось забить полузащитнику ЦСКА Хесусу Медине.

В следующем туре ЦСКА сыграет с "Пари Нижний Новгород". Встреча запланирована на 5 ноября. "Локомотив" на следующий день в гостях проведет матч с "Уралом".

Ранее московские футбольные клубы ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в игре 13-го тура Российской премьер-лиги. Матч состоялся на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве и завершился со счетом 2:2.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!