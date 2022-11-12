"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче РПЛ

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Московский "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" в 17-ом туре чемпионата России по футболу.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Игра прошла на "РЖД Арене". В команде победителей отличились Квинси Промес и Данил Пруцев. У "Локомотива" гол забил Вильсон Изидор.

Отмечается, что теперь "Спартак" занял второе место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее стало известно, что санкт-петербургский "Зенит" потерпел первое поражение в розыгрыше Российской Премьер-Лиги, уступив дома грозненскому "Ахмату".

Игра завершилась со счетом 1:2. Голы в составе победителей забили Евгений Харин (1-я минута) и Мохамед Конате (8-я минута). У "Зенита" отличился Андрей Мостовой, сумевший отыграть один мяч на 65-й минуте встречи.

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