"Зенит" потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Лидирующий в чемпионате России по футболу санкт-петербургский "Зенит" потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги, уступив дома грозненскому "Ахмату".

Игра завершилась со счетом 1:2. Голы в составе победителей забили Евгений Харин (1-я минута) и Мохамед Конате (8-я минута). У "Зенита" отличился Андрей Мостовой, сумевший отыграть один мяч на 65-й минуте встречи.

По итогам тура "Зенит" по-прежнему возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 39 очками, опережая ближайшего преследователя – московский "Спартак" – на 6 очков. "Ахмат" идет пятым с 26 очками.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером сборной РФ Валерием Карпиным. Сотрудничество с действующим тренерским штабом продлится до 1 августа 2024 года.

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