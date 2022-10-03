Как "Зенит" обыграл "Ростов" и упрочил лидерство в РПЛ

Петербургский "Зенит" в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги обыграл "Ростов". Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу команды с берегов Невы. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как "Зенит" по итогам трети сезона фактически выиграл чемпионский титул.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Российская Премьер-лига в прошедший уикенд обещала подарить настоящую интригу. В центральном матче 11-го тура должны были сойтись лидеры чемпионата – "Зенит" и "Ростов". И от исхода этой игры зависело если не все, то многое. Во-первых, обе команды до очной встречи не проиграли ни одного поединка за десять туров. И получить первую единицу в графе "поражения" не хотел ни "Ростов", ни тем более "Зенит". Во-вторых, обыграй команда Валерия Карпина петербургский клуб, это могло бы изменить ход всей чемпионской гонки. Тогда как любой другой результат только усилил бы доминирование подопечных Сергея Семака в РПЛ.

Ростовчане неплохо начали поединок в Санкт-Петербурге. На восьмой минуте Александр Сильянов после длинного заброса на самой лицевой линии зацепился за мяч, отдал пас на Кирилла Щетинина, а тот пробил в дальний угол – Михаил Кержаков успел сложиться и парировал этот удар. Тут же ответил "Зенит". На 12-й минуте заигрались в обороне защитники гостей, Клаудиньо отобрал мяч, разыграл комбинацию с Малкомом и Венделом, но Сергей Песьяков отразил выстрел восьмого номера с ближней дистанции. Тем не менее ворота "Ростова" оставались в неприкосновенности совсем недолго. Спустя пару минут после удара Вендела гости вновь допустили ошибку на задней линии, снова с мячом оказался Клаудиньо, который выдал идеальную передачу на Малкома, а тот ворвался в штрафную, накрутил защитников и переиграл Песьякова.

На 21-й минуте хозяева могли удвоить счет благодаря мощному выстрелу Деяна Ловрена со стандартного положения. К счастью для игроков желто-синих, удар хорвата прошел над крестовиной. Под конец первого тайма уже у "Ростова" был шанс сравнять счет. На 39-й минуте Николай Комличенко в единоборстве после длинной навесной передачи оказался сильнее Ловрена, попытался пробросить мяч мимо Кержакова – неточно. Сразу после перерыва Комличенко реабилитировался за упущенный шанс. На 47-й минуте "Ростов" разогнал атаку по правому флангу, Сильянов забросил мяч в центр, а 27-й номер в касание послал снаряд в сетку. Однако "Зенит" продолжал давить и успешно взламывать оборону ростовчан, что в конце концов вылилось в еще два гола.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

На 65-й минуте защитники в очередной раз грубо сыграли у своей штрафной, Вендел в мгновение оказался с мячом, отыгрался в стенку с Иваном Сергеевым и катнул снаряд точно в дальний нижний угол. А спустя еще 12 минут "Зенит" забил и третий гол. Малком вырезал великолепную передачу на Далера Кузяева, тот влетел в штрафную и в одно касание прошил Песьякова. Впрочем, предъявить какие-то претензии голкиперу "Ростова" в этой игре было сложно. Счет мог стать и крупнее, но Песьяков и в первом тайме, и, в особенности, концовке второго не раз блестяще спасал свою команду. И по итогу, учитывая откровенно плохое качество игры обороны ростовчан, "Зенит" смог поразить ворота гостей "всего" трижды.

Однако игра "Зенита" и "Ростова" лишний раз показала разницу между лидером чемпионата и любым его потенциальным конкурентом в битве за первое место. Первым фактически выбыл из гонки за титул ЦСКА. Теперь настала очередь непобедимых ростовчан, которых петербуржцы перемололи без особого труда (и вполне могли это сделать и с разгромным счетом). В общем и целом, чемпионат после 11-го тура стоило бы и закончить – как минимум в том, что касается золотых медалей. Кроме "Зенита" претендовать на них объективно больше некому – двух главных своих соперников команда Сергея Семака уже устранила.

Так что можно досрочно вручить чемпионство петербургскому клубу и спокойно играть дальше. За первую (после "Зенита") строчку, место в топ-3 или что-либо еще в этом духе. На крайний случай, можно взять пример с "Локомотива". И устроить борьбу за вылет из Премьер-лиги. А что, тоже хорошо. Да и, говорят, в ФНЛ повеселее.