"Зенит" прервал 10-матчевую беспроигрышную серию "Ростова" в РПЛ

Фото: ФК "Зенит"/Вячеслав Евдокимов

"Зенит" обыграл "Ростов" в матче 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошел на стадионе "бело-голубых" в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. У "Зенита" отличились Малком, Вендел и Далер Кузяев. За "Ростов" забил Николай Комличенко.

Команда из Ростова-на-Дону впервые проиграла в текущем сезоне РПЛ. В конце сентября "Ростов" с аналогичным счетом уступил "Ахмату"в матче Кубка России.

По итогам 11-го тура Российской Премьер-лиги турнирную таблицу первенства возглавляет "Зенит" с 29 очками. "Ростов" располагается на третьей позиции, набрав 22 балла.

Накануне столичный "Локомотив" разгромно уступил "Уралу" из Екатеринбурга. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, причем свои два мяча "железнодорожники" забили в добавленное ко второму тайму время.

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