Фото: Москва 24/Никита Симонов

Новый сезон проекта "Урок с чемпионом" стартовал в школах Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Директор московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев рассказал, что за три прошлых учебных года участниками проекта стали более 5 тысяч школьников и студентов колледжей.

"Важный воспитательный эффект "Урока с чемпионом" заключается в том, что победители Олимпийских игр, мировых и европейских первенств знакомят детей со своими видами спорта, их особенностями, рассказывают о своих победах и о том, как их достигли, отвечают на вопросы, проводят мастер-классы. Все это лучшая мотивация для занятий физкультурой и посещения спортивных секций", – заявил специалист.

Кучушев подчеркнул, что учащиеся на реальных примерах видят, как ставить себе цели и достигать их.

Первый урок нового сезона проекта провел его руководитель, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по гандболу, заслуженный мастер спорта России Денис Кривошлыков. Занятие состоялось в школе "Золотое сечение".

В октябре гостем школьников станет двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта России Елена Азарова.

В начале сентября в столичном комплексе градостроительной политики и строительства сообщили, что с начала 2022 года в Москве было установлено 14 спортивных объектов. До конца года планируется установить еще пять комплексов.

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