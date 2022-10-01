01 октября, 19:50
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Новый сезон проекта "Урок с чемпионом" стартовал в школах Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
Директор московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев рассказал, что за три прошлых учебных года участниками проекта стали более 5 тысяч школьников и студентов колледжей.
"Важный воспитательный эффект "Урока с чемпионом" заключается в том, что победители Олимпийских игр, мировых и европейских первенств знакомят детей со своими видами спорта, их особенностями, рассказывают о своих победах и о том, как их достигли, отвечают на вопросы, проводят мастер-классы. Все это лучшая мотивация для занятий физкультурой и посещения спортивных секций", – заявил специалист.
Кучушев подчеркнул, что учащиеся на реальных примерах видят, как ставить себе цели и достигать их.
Первый урок нового сезона проекта провел его руководитель, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по гандболу, заслуженный мастер спорта России Денис Кривошлыков. Занятие состоялось в школе "Золотое сечение".
В октябре гостем школьников станет двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию, заслуженный мастер спорта России Елена Азарова.
В начале сентября в столичном комплексе градостроительной политики и строительства сообщили, что с начала 2022 года в Москве было установлено 14 спортивных объектов. До конца года планируется установить еще пять комплексов.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: