Ракова: "Спортивные выходные" центров госуслуг и Депспорта Москвы стартуют в новом формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о новом формате проекта "Спортивные выходные". Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам представителя мэрии, количество участников проекта в летний сезон выросло вдвое относительно прошлого года.
"Горожанам полюбились офлайн-тренировки, и теперь впервые мы запускаем занятия на уникальных закрытых локациях – в студиях по растяжке, Доме культуры на ВДНХ и здании Северного речного вокзала", – рассказала Ракова.
Также для тренировок доступна площадка в Доме культуры "ГЭС-2".
В холодное время для горожан станут проводить занятия по йоге, стретчингу, функциональному и танцевальному тренингу. Программа "Спортивных выходных" будет дополнена балетной тренировкой с элементами пилатеса, йоги и танцев, пилатесом, фитбоксингом и некоторыми иными курсами.
Глава департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев заявил, что летом в занятиях проекта "Спортивные выходные" приняли участие более 27 тысяч человек. При этом впервые были доступны 20 площадок.
График тренировок и адреса локаций доступны на сайте проекта, а также в центрах госуслуг. В онлайн-формате каждое буднее утро с 07:00 проводятся зарядки. В 20:00 проводятся вечерние медитации.
Ранее стало известно, что 1 и 2 октября в Битцевском лесу состоятся студенческие кроссы "Быстрый пес" и "Лисья гора", а также первый этап Студенческого кубка БС. На один из забегов регистрация будет доступна вплоть до 09:00 воскресенья, 2 октября.
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