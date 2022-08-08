Более 3 тыс занятий провели в Москве за два года в рамках проекта "Спортивные выходные"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За два года работы проекта "Спортивные выходные" для москвичей организовали более трех тысяч тренировок. Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта столицы.

Занятия по разным дисциплинам – от йоги до интенсивных функциональных тренировок – для горожан провели профессиональные наставники.

В новом сезоне тренировки организовали на территориях новых локаций: в Доме культуры "ГЭС-2", на крыше Северного речного вокзала и в парке "Царицыно", уточнили в пресс-службе ведомства. Чаще всего москвичи посещали занятия на ВДНХ, в Царицыне и парке 850-летия Москвы.

Проект дает возможность горожанам заниматься спортом не только на качественном уровне, но и совершенно бесплатно, сообщил руководитель ведомства Алексей Кондаранцев.

"Очень приятно видеть, что количество желающих поддерживать себя в спортивной форме увеличивается с каждым месяцем", – поделился Кондаранцев.

Проект "Спортивные выходные" начал работу в 2020 году. Инициаторами программы являются департамент спорта и "Мои документы".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за два месяца лета 2022 года очные занятия "Спортивных выходных" посетили более 18 тысяч москвичей. Бесплатные тренировки, в том числе по йоге, танцам, стретчингу, проходят каждые выходные. В новом сезоне, с апреля, профессиональные наставники провели почти 1 000 офлайн- и онлайн-занятий, добавил мэр Москвы.

