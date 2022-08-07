Более 18 тыс человек посетили очные занятия "Спортивных выходных" – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 18 000 человек посетили очные тренировки проекта "Спортивные выходные" за два месяца лета. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По его словам, в этом году занятия впервые проходят на крыше Северного речного вокзала, в Доме культуры "ГЭС-2" и возле пруда в парке "Царицыно". При этом среди самых популярных локаций для тренировок – ВДНХ и Парк 850-летия Москвы.

"Бесплатные тренировки, в том числе по йоге, танцам, стретчингу, проходят каждые выходные. В новом сезоне, с апреля, профессиональные наставники провели почти 1 000 офлайн- и онлайн-занятий", – подчеркнул Собянин.

Он напомнил, что записаться на занятия можно на сайте "Спортивных выходных" и во всех центрах госуслуг.

Ранее Собянин назвал парк искусств "Музеон" одним из самых популярных мест в столице. Он напомнил, что этом году ему исполнилось 30 лет. Мэр города отметил, что реконструкция парка завершилась в 2015 году. Он оказался соединен с Крымской набережной и Парком Горького пешеходными маршрутами.

