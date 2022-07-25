Спортивный кластер появится на окраине Битцевского леса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты приступили к созданию рекреационного спортивного центра "Подростковый кластер" под Севастопольским путепроводом на окраине Битцевского леса в Ясеневе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал замруководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников, ранее к путепроводу примыкали гаражи, которые уже демонтировали. Кроме того, был вывезен строительный и бытовой мусор, а зону работ оградили.

"Автомобили заезжали в эту зону Битцевского леса с Севастопольского проспекта по грунтовой дороге. Проходили там и так называемые народные тропы, соединяющие западную часть леса с основным массивом. Территория под путепроводом была неуютной, темной и грязной", – сказал он.

Грунтовую дорогу превратят в удобный спуск – там появится лестница. Также на территории установят опоры освещения, что позволит заниматься спортом в темное время суток, будут организованы места отдыха. В настоящее время уже подготовлены основания под будущие спортивные площадки, ведутся работы по установке бортового камня и устройство песчаного основания дорожек.

Мельников добавил, что все спортивные объекты будут располагаться непосредственно под путепроводом, поэтому проводить тренировки можно будет в любую погоду.

Для тех, кто предпочитает экстремальные виды спорта, уже завершили устройство скейт-парка. Его площадь составляет 495 квадратных метров. Он имеет необходимый набор фигур для быстрого прогресса юных райдеров, разгонные радиусные элементы, а также мультибокс и пирамиду для выполнения трюков в серию.

Отмечается, что скейт-парк подойдет для начинающих скейтбордистов и любителей самокатов, а профессиональные спортсмены смогут там отточить и закрепить свои навыки. Конфигурация парка разработана в соответствии с международными требованиями. Рядом появятся площадки для стритбола, баскетбола, воркаута, столы для игры в пинг-понг, туалет. Кроме того, около скейт-парка будет установлена скамья-трибуна в виде амфитеатра.

Подчеркивается, что "Подростковый кластер" станет значимой точкой притяжения для всех жителей столицы, прежде всего для молодежи. Пустующее и неуютное пространство под путепроводом станет современным, модным и экологичным местом для экстремальных видов спорта и полезного досуга.

Ранее сообщалось, что на территории Мневниковской поймы появится уникальный спортивный кластер. В настоящее время специалисты ведут работы по его формированию. Объекты планируют сдать после 2024 года.

