Уникальный спортивный кластер обустроят в Мнёвниковской пойме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На территории Мнёвниковской поймы появится уникальный спортивный кластер, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время специалисты ведут работы по формированию кластера. Объекты планируют сдать после 2024 года.

"Например, в южной части Мнёвниковской поймы предусмотрено строительство ледового дворца, по которому в настоящее время ведутся работы по проектированию, сдача объекта планируется после 2024 года. В пешей доступности от станции метро "Терехово" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро создадут первый в мире крытый серфинг-парк "Волна", – пояснил Загрутдинов.

Он также рассказал, что в южной части Мнёвниковской поймы планируют создать центр керлинга, центр пляжных видов спорта и национальный центр подготовки сборных команд по футболу. В северной части поймы появится Академия хоккея Александра Овечкина.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее сообщил, что строительство многофункционального комплекса (МФК) у станции БКЛ метро "Мнёвники" близится к завершению.

Многофункциональный комплекс возводят в рамках развития Мнёвниковской поймы. Всего на площади более 350 гектаров планируют построить объекты общественно-жилого, спортивного, административного, социального и коммерческого назначения. Транспортная схема и маршруты актуализируются с учетом зон размещения инженерных сетей, ведется проектирование этих объектов.

