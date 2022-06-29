Уникальный спортивный кластер обустроят в Мнёвниковской пойме

16:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На территории Мнёвниковской поймы появится уникальный спортивный кластер, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, в настоящее время специалисты ведут работы по формированию кластера. Объекты планируют сдать после 2024 года.
"Например, в южной части Мнёвниковской поймы предусмотрено строительство ледового дворца, по которому в настоящее время ведутся работы по проектированию, сдача объекта планируется после 2024 года. В пешей доступности от станции метро "Терехово" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро создадут первый в мире крытый серфинг-парк "Волна", – пояснил Загрутдинов.
Он также рассказал, что в южной части Мнёвниковской поймы планируют создать центр керлинга, центр пляжных видов спорта и национальный центр подготовки сборных команд по футболу. В северной части поймы появится Академия хоккея Александра Овечкина.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее сообщил, что строительство многофункционального комплекса (МФК) у станции БКЛ метро "Мнёвники" близится к завершению.
Многофункциональный комплекс возводят в рамках развития Мнёвниковской поймы. Всего на площади более 350 гектаров планируют построить объекты общественно-жилого, спортивного, административного, социального и коммерческого назначения. Транспортная схема и маршруты актуализируются с учетом зон размещения инженерных сетей, ведется проектирование этих объектов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: