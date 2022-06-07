Проектирование моста в сторону Мнёвниковской поймы началось в Москве

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о старте проектирования моста через Москву-реку в районе Новозаводской улицы.

"В рамках проекта многоуровневой транспортной развязки на территории Мнёвниковской поймы с примыканием к московскому скоростному диаметру планируется строительство моста через Москву-реку. В настоящий момент специалисты уже приступили к проектированию объекта", – отметил он.

По словам Бочкарева, протяженность сооружения составит 315 метров. Оно позволит обеспечить движение автомобилей по двум полосам в каждом направлении. При этом в зимнее время там будет установлена автоматическая противогололедная система для безопасного движения.

В свою очередь, руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов сообщил об устройстве тротуаров и велодорожек вдоль проезжей части. Кроме того, будут переустроены инженерные коммуникации.

"На сегодняшний день мы завершили торгово-закупочные процедуры, определили подрядную организацию и приступаем к производству проектно-изыскательских работ", – добавил он.

Проектирование объекта выполнит "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург".

Ранее Рафик Загрутдинов сообщил, что в столице в ближайшие три года планируют построить 12 мостов через Москву-реку. По его словам, в настоящее время пять мостов уже возводятся, семь – проектируются.

