Проектирование моста в сторону Мнёвниковской поймы началось в Москве

11:06
Фото: Москва 24
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил о старте проектирования моста через Москву-реку в районе Новозаводской улицы.
"В рамках проекта многоуровневой транспортной развязки на территории Мнёвниковской поймы с примыканием к московскому скоростному диаметру планируется строительство моста через Москву-реку. В настоящий момент специалисты уже приступили к проектированию объекта", – отметил он.
По словам Бочкарева, протяженность сооружения составит 315 метров. Оно позволит обеспечить движение автомобилей по двум полосам в каждом направлении. При этом в зимнее время там будет установлена автоматическая противогололедная система для безопасного движения.
В свою очередь, руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов сообщил об устройстве тротуаров и велодорожек вдоль проезжей части. Кроме того, будут переустроены инженерные коммуникации.
"На сегодняшний день мы завершили торгово-закупочные процедуры, определили подрядную организацию и приступаем к производству проектно-изыскательских работ", – добавил он.
Проектирование объекта выполнит "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург".
Ранее Рафик Загрутдинов сообщил, что в столице в ближайшие три года планируют построить 12 мостов через Москву-реку. По его словам, в настоящее время пять мостов уже возводятся, семь – проектируются.
Архитектор рассказал о строительстве в Мнёвниковской пойме
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