Свыше 6 тыс москвичей подтвердили личность для оформления карты болельщика

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Фото: Агентство "Москва”/Сергей Киселев
Свыше шесть тысяч человек подтвердили личность для оформления карты болельщика в столичных центрах госуслуг за месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центров "Мои документы".
"С 4 июля во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ граждане могут пройти процедуру идентификации личности для оформления карты болельщика. За это время свою личность подтвердили более шести тысяч горожан", – говорится в сообщении.
Уточняется, что чаще всего горожане обращались в центры, расположенные в САО, ЮЗАО и ЦАО.
Оформить электронную карту болельщика можно на портале госуслуг. Самостоятельно подать заявление могут россияне старше 14 лет, а для граждан, не достигших этого возраста, оформить карту могут родители или законные представители в своем личном кабинете. Для подтверждения личности понадобится оригинал свидетельства о рождении. Посещать центр госуслуг детям не нужно.
30 декабря 2021 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внедрение электронных паспортов болельщиков. Ожидается, что Fan ID позволит усилить безопасность на спортивных мероприятиях, поскольку фанаты, ранее уличенные в нарушении общественного порядка, не смогут получить этот документ.
После принятия документа фанаты футбольных клубов "Спартак" и "Зенит" объявили бойкот на посещение матчей Российской Премьер-лиги и других игр, для которых требуется получение Fan ID. Они считают введение паспортов болельщиков непрозрачной и избыточной мерой, которая противоречит их интересам, а также превращает эмоции на стадионах в декорацию.
В России начали внедрять систему Fan ID
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