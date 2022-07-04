Во флагманских центрах "Мои документы" и Дворце госуслуг помогут получить карту болельщика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москвичи с 4 июля могут оформить электронную карту болельщика на портале госуслуг, а во флагманских центрах "Мои документы" и Дворце госуслуг на ВДНХ сотрудники помогут подтвердить личность. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что карта болельщика нужна для посещения спортивных мероприятий.

"С сегодняшнего дня подать заявление на ее оформление можно на портале госуслуг – для этого нужно заполнить анкету и загрузить фотографию. После подачи заявления необходимо подтвердить личность, сделать это помогут во всех флагманских офисах "Мои документы" или во Дворце госуслуг на ВДНХ", – рассказала Ракова.

Она напомнила, что центры работают с 10:00 до 22:00. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

"При соответствии данных уже через 5–10 минут у заявителя в личном кабинете появится электронная карта болельщика", – отметила Ракова.

Самостоятельно подать заявление на портале госуслуг могут россияне старше 14 лет, а для граждан, не достигших этого возраста, оформить карту могут родители или законные представители в своем личном кабинете. Для подтверждения личности понадобится оригинал свидетельства о рождении. Посещать центр госуслуг детям не нужно.

30 декабря 2021 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внедрение электронных паспортов болельщиков. Ожидается, что Fan ID позволит усилить безопасность на спортивных мероприятиях, поскольку фанаты, ранее уличенные в нарушении общественного порядка, не смогут получить этот документ.

После принятия документа фанаты футбольных клубов "Спартак" и "Зенит" объявили бойкот на посещение матчей Российской Премьер-лиги и других игр, для которых требуется получение Fan ID. Они считают введение паспортов болельщиков непрозрачной и избыточной мерой, которая противоречит их интересам, а также превращает эмоции на стадионах в декорацию.

