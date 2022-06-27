Карту болельщика можно будет оформить на госуслугах с 4 июля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

С 4 июля заявление на оформление персонифицированной карты болельщика можно будет подать на портале госуслуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Отмечается, что для оформления карты болельщика нужно заполнить анкету и загрузить свою фотографию.

Услуга доступна для россиян старше 14 лет, а для граждан, не достигших этого возраста, оформить карту могут родители или законные представители в своем личном кабинете.

В Минцифры уточнили, что после подачи заявления необходимо подтвердить личность владельца карты. Это можно сделать в центрах госуслуг в 11 регионах, где находятся клубы-участники РПЛ.

30 декабря 2021 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внедрение электронных паспортов болельщиков. Ожидается, что Fan ID позволит усилить безопасность на спортивных мероприятиях, поскольку фанаты, ранее уличенные в нарушении общественного порядка, не смогут получить этот документ.

После принятия документа фанаты футбольных клубов "Спартак" и "Зенит" объявили бойкот на посещение матчей Российской Премьер-лиги и других игр, для которых требуется получение Fan ID. Они считают введение паспортов болельщиков непрозрачной и избыточной мерой, которая противоречит их интересам, а также превращает эмоции на стадионах в декорацию.

