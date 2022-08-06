В Москве объявили набор волонтеров на Всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В столице приступили к набору волонтеров на первую Всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта, которая будет проходить с 12 августа по 18 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Соревнования пройдут по 39 видам спорта на территории 12 субъектов РФ. Программа будет максимально приближена к программе Олимпиады 2024 года, которая состоится в Париже", – говорится в материале.
Отмечается, что волонтером может стать любой желающий в возрасте от 14 лет. Заполнить заявку можно на портале "Мосволонтер".
В обязанности волонтеров будет входить:
Спартакиады проходят с 1956 года. Летние соревнования организовывались в предолимпийский год, зимние – за два года до Олимпийских игр. До момента распада СССР прошло 10 летних и семь зимних Спартакиад, последняя из них состоялась с марта по сентябрь 1991 года.
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