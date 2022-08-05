В Москве пройдут бесплатные тренинги для начинающих и опытных волонтеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о запуске двух бесплатных обучающих программ по развитию волонтерских компетенций. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"На занятия приглашают москвичей, которые уже присоединились к волонтерскому движению или только собираются это сделать. Одну из программ посвятят развитию лидерских и управленческих качеств у волонтеров со стажем. Второй курс подойдет для начинающих – они смогут получить базовые навыки", – заявила представитель мэрии.
Сергунина добавила, что в 2022 году в тренингах "Мосволонтера" приняли участие более шести тысяч горожан. За восемь лет на занятиях центра побывали 57 тысяч человек.
Новый интенсив для опытных волонтеров получил название "Пять ключей". Он запланирован на 12 августа и посвящен улучшению коммуникативных навыков и командному взаимодействию. Регистрация на мероприятие открыта до 8 августа на сайте "Мосволонтера".
Курс для начинающих "Включайся!" начнется 27 августа. Эта программа предназначена для детей старше 14 лет. Во время нее юным горожанам расскажут о разных направлениях волонтерства, а также об общей истории движения. Запись на курс открыта до 23 августа.
В начале июня 2022 года мэр Сергей Собянин подписал постановление об учреждении знака отличия "Волонтер Москвы". Ежегодно памятный знак будут вручать 30 волонтерам, внесшим вклад в развитие добровольчества в городе и занимающимся этой деятельностью не менее двух лет.
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