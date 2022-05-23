В Москве запустили новые цифровые сервисы для волонтеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые сервисы для добровольцев стали доступны на сайте центра "Мосволонтер", заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Всего на портале доступно семь новых сервисов. Их разрабатывали, учитывая пожелания самих волонтеров. Теперь каждый из них может создать личный кабинет и дистанционно заполнять анкеты для участия в добровольческих мероприятиях и программах развития компетенций. А интерактивный календарь позволит выбирать городские события в соответствии со своими интересами и графиком", – сказала она.

По словам Сергуниной, в личном кабинете указываются все мероприятия, в которых волонтеры принимали участие. Кроме того, пользователи портала получают персонализированную рассылку с информацией о предстоящих событиях.

В мэрии отметили, что на сайте центра "Мосволонтер" можно пройти профориентационные тесты, которые помогут определиться с направлением добровольчества. Также на портале проводятся опросы и голосования, с помощью которых каждый доброволец может внести свой вклад в развитие столичного волонтерского движения.

В волонтерской деятельности принимают участие свыше 760 тысяч москвичей, из которых более 140 тысяч – члены команды ресурсного центра "Мосволонтер".

Ранее столичные библиотеки собрали 5,5 тысячи книг, которые впоследствии будут переданы читальным залам ДНР и ЛНР. В настоящий момент книги направлены в ресурсный центр "Мосволонтер", откуда их отправят в библиотеки Донбасса. Пока что благотворительный сбор изданий продолжается, он будет идти до конца лета.