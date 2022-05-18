Волонтерская акция "Время добра" стартует в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Волонтерская акция "Время добра" пройдет в Москве с 18 по 27 мая, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
"В программу войдут больше 40 событий. Каждый найдет доброе дело, которое будет ему по душе: посадить дерево, выйти на субботник, поддержать нуждающихся и помочь приютам для животных. Главная цель – показать, что волонтерство не только приносит пользу, но и дарит положительные эмоции", – приводятся ее слова на портале мэра и правительства Москвы.
23 мая москвичи смогут принять участие в мастер-классе по живописи и передать свои произведения в пансионаты для престарелых. 24 мая участники акции смастерят утепленные будки для собак, которые будут переданы в благотворительную организацию. Кроме того, все желающие смогут заняться реставрацией книг в столичных библиотеках, а также принять участие в облагораживании территории объектов культурного наследия Москвы.
"Зарегистрировавшись на событие, участники акции смогут отслеживать информацию о нем в своем личном кабинете. За каждое мероприятие им начислят "добрые минуты", которые обмениваются на зонты, спортивные мячи, наборы посуды, футболки, гамаки, пледы, сумки, рюкзаки и другие брендированные сувениры", – добавила Сергунина.
Обменять баллы можно с 23 мая в "Добромаркете" ресурсного центра "Мосволонтер" по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1.
Ранее сообщалось, что первый в Москве волонтерский окружной центр открылся в Зеленограде. В центре для волонтеров будут проводить обучающие программы по развитию базовых компетенций: тайм-менеджменту, коммуникации, организации событий, развитию лидерских качеств.
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