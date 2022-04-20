Москвичи собрали 1,5 млн продуктов и других товаров для беженцев из Донбасса

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичи собрали 1,5 миллиона упаковок продуктов и товаров первой необходимости для беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе встречи с волонтерами и представителями общественных организаций в столичном штабе по сбору гумпомощи.

"Это огромный поток гуманитарной помощи. Это вещи, которые нужны людям. Это очень важно", – сказал мэр.

За работу он поблагодарил волонтеров и некоммерческие организации, отметив особую роль последних в точечной поддержке людей, оказавшихся в трудной ситуации.

Собянин также напомнил, что в Москве возобновили работу городские фестивали, в рамках которых обычно проводятся в том числе благотворительные акции. На фоне текущей ситуации градоначальник пообещал активнее развивать социальную составляющую таких мероприятий.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, жителям Донбасса уже направили гуманитарную помощь общей массой 400 тонн. На базе центра "Мосволонтер" продолжается сбор для беженцев продуктов и товаров первой необходимости.

С середины апреля в столице организовали 11 пунктов сбора гуманитарной помощи для граждан ДНР и ЛНР. По одному пункту есть в каждом округе города, в том числе в Зеленограде. Они работают каждый день с 10:00 до 19:00. Все желающие могут принести продукты, воду, различные напитки, постельные принадлежности, товары для детей, одежду, средства личной гигиены, хозтовары, технику, товары для животных и другое.

