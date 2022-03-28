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Москва 24

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общество

07:29

К проекту "Мосволонтер" присоединились 10 тыс человек с начала года

городобщество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К команде ресурсного центра "Мосволонтер" присоединились уже более 140 тысяч москвичей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Это люди, которые в любую минуту готовы прийти на помощь. Они заботятся о пенсионерах – доставляют им на дом продукты и лекарства, поддерживают приюты для животных, а еще активно участвуют в жизни города", – приводятся в материале слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что в центре для добровольцев доступно свыше 10 направлений: культура, спорт, экология, медиаволонтерство, участие в патриотических акциях и другие.

Ранее сообщалось, что первый в Москве волонтерский окружной центр открылся в Зеленограде. В центре для волонтеров будут проводить обучающие программы по развитию базовых компетенций: тайм-менеджменту, коммуникации, организации событий, развитию лидерских качеств.

В роли педагогов и наставников выступят специалисты ресурсного центра "Мосволонтер" и приглашенные эксперты. В окружном центре установят контейнеры для сбора макулатуры, пластика, одежды, батареек, фломастеров и ручек. В будущем собранное будут отправлять на переработку.

Сбор гуманитарной помощи продолжается в штабе "Мосволонтер"

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