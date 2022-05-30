Фото: портал мэра и правительства Москвы
Второй в столице волонтерский окружной центр открылся в Можайском районе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В столице открылась еще одна удобная площадка для добровольческого сообщества. Она станет центром притяжения волонтеров и жителей запада Москвы. Здесь есть современный лекторий, залы для воркшопов, форумов и пресс-конференций. Новое пространство предназначено для проведения мероприятий, нетворкинга, общения и обмена опытом", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.
Уточняется, что новый волонтерский центр расположен по адресу Беловежская улица, дом 83. В нем будут работать специалисты "Мосволонтера" и приглашенные эксперты. На базе центра будут проходить лекции о направлениях добровольческого движения, принципах работы в команде и другом.
Кроме того, в помещении появятся специальные баки, в которых горожане смогут оставлять вещи для нуждающихся, корма для животных из приютов.
Первый столичный волонтерский окружной центр открылся в середине марта в Зеленограде. В нем также проходят различные образовательные мероприятия для участников добровольческого движения, выставки и различные встречи. Как рассказал один из местных волонтеров, с момента открытия там прошли уже десятки мероприятий.
Второй в Москве волонтерский окружной центр открылся в Можайском районе
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