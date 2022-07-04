Церемония открытия летней Спартакиады пройдет в "Мегаспорте"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Церемония открытия летней Спартакиады состоится в московском Дворце спорта "Мегаспорт", заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Открытие пройдет в Москве в "Мегаспорте". Предварительная дата – 20 августа", – цитирует его ТАСС.

Уточняется, что соревнования пройдут с 20 по 29 августа в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что церемонию открытия Спартакиады в августе 2022 года планируется провести в Москве.

Спартакиады проходят с 1956 года. Летние соревнования организовывались в предолимпийский год, зимние – за два года до Олимпийских игр. До момента распада СССР прошло 10 летних и семь зимних Спартакиад, последняя из них состоялась с марта по сентябрь 1991 года.

