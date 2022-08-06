Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

17:00

Карту болельщика уже оформили 145 тысяч человек в России

спорт

РИА Новости/Артур Лебедев

Электронную карту болельщика уже оформили 145 тысяч человек в России. Об этом Минцифры сообщило в своем телеграм-канале.

"6 и 7 августа в России пройдут четыре матча РПЛ с применением карты болельщика. Электронную карту сегодня оформили уже 145 тысяч человек", – говорится в публикации.

В рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги в эти числа матчи с картой болельщика состоятся в городах:

  • Екатеринбург;
  • Ростов-на-Дону;
  • Самара;
  • Сочи.

30 декабря 2021 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внедрение электронных паспортов болельщиков. Ожидается, что Fan ID позволит усилить безопасность на спортивных мероприятиях, поскольку фанаты, ранее уличенные в нарушении общественного порядка, не смогут получить этот документ.

После принятия документа фанаты футбольных клубов "Спартак" и "Зенит" объявили бойкот на посещение матчей Российской Премьер-лиги и других игр, для которых требуется получение Fan ID. Они считают введение паспортов болельщиков непрозрачной и избыточной мерой, которая противоречит их интересам, а также превращает эмоции на стадионах в декорацию.

Болельщики Москвы и Санкт-Петербурга не поддержали систему Fan ID

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать