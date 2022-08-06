РИА Новости/Артур Лебедев

Электронную карту болельщика уже оформили 145 тысяч человек в России. Об этом Минцифры сообщило в своем телеграм-канале.

"6 и 7 августа в России пройдут четыре матча РПЛ с применением карты болельщика. Электронную карту сегодня оформили уже 145 тысяч человек", – говорится в публикации.

В рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги в эти числа матчи с картой болельщика состоятся в городах:

Екатеринбург;

Ростов-на-Дону;

Самара;

Сочи.

30 декабря 2021 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внедрение электронных паспортов болельщиков. Ожидается, что Fan ID позволит усилить безопасность на спортивных мероприятиях, поскольку фанаты, ранее уличенные в нарушении общественного порядка, не смогут получить этот документ.

После принятия документа фанаты футбольных клубов "Спартак" и "Зенит" объявили бойкот на посещение матчей Российской Премьер-лиги и других игр, для которых требуется получение Fan ID. Они считают введение паспортов болельщиков непрозрачной и избыточной мерой, которая противоречит их интересам, а также превращает эмоции на стадионах в декорацию.