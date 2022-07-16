В Москве начали оформлять индивидуальные паспорта болельщиков. Для этого нужно заполнить форму на портале госуслуг и подтвердить свою личность.

На какие соревнования понадобится паспорт, могут ли кому-то отказать в выдаче и что об этом думают сами болельщики? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

