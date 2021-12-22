В Китае нашли редкое яйцо динозавра с сохранившимся внутри эмбрионом

03:08
Фото: birmingham.ac.uk/Юлиус Чотони
В китайском округе Ганьчжоу обнаружили редкое яйцо динозавра с сохранившимся внутри эмбрионом. Об этом сообщается в заявлении на сайте Бирмингемского университета.
Ученые установили, что эмбрион принадлежит беззубому динозавру-тероподу – овирапторозавру. Возраст 17-сантиметровой окаменелости от 66 до 72 миллионов лет. Длина малыша примерно 27 сантиметров. По словам исследователей, он был близок к тому, чтобы вылупиться.
Как рассказал автор и научный сотрудник Университета Бирмингема Фион Вайсум Ма, эмбрионы динозавров являются одной из самых редких окаменелостей.
"Мы очень рады открытию "Малыша Инляна" – он сохранился в отличном состоянии и помогает нам ответить на многие вопросы о росте и размножении динозавров", – сказал он.
В свою очередь, профессор Стив Брусатте из Эдинбургского университета отметил, что неродившийся динозавр выглядит точно так же, как свернувшийся в яйце птенец. По словам ученого, это свидетельствует о том, что многие черты, характерные для современных птиц, появились у их предков динозавров.
Ранее британские палеонтологи из Университета Саутгемптона изучили найденные на острове Уайт у побережья Англии кости динозавров. Они относятся к раннему меловому периоду. Их возраст оценивается более чем в 125 миллионов лет.
По словам автора исследования Криса Баркера, найденные черепа отличаются как от барионикса, так и друг от друга. Это позволяет считать, что в Великобритании жило большее разнообразие спинозавров, чем полагалось раньше. Одному динозавру дали название Ceratosuchops inferodios, а другому – Riparovenator milnerae.
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