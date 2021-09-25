Ученые рассказали, на что могло быть похоже мясо динозавров

Научно-популярный портал Popular Science предложил своим читателям задуматься о том, каким могло бы быть на вкус мясо динозавров. Древние животные по основным параметрам мало отличались от современных: их тела состояли из костей и мышечной ткани, а значит, теоретически они могли бы оказаться пригодными в пищу. О том, к чему привели рассуждения ученых, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На первый взгляд более пригодным для употребления в пищу, конечно, могли бы оказаться мамонты. Во-первых, они жили не так давно, всего каких-то 10 000 лет назад, а во-вторых, их туши все это время лежали в вечной мерзлоте. Мы ведь храним мясо в морозильных камерах, а после разморозки варим и едим. Чем мамонтятина хуже?

Российский палеонтолог Федор Шидловский рассказывал, что в Сибири в 1991 году он обнаружил на берегу Восточно-Сибирского моря остатки туши мамонтенка. Шидловский решил попробовать на вкусу мамонтятину. Он отрезал небольшой кусок почерневшего мяса и четыре часа варил его на костре. Но есть это, по словам ученого, все равно было невозможно – будто жуешь безвкусную волокнистую тряпку. Тысячелетия во льду делают мясо абсолютно несъедобным.

Итак, даже мамонтов, вымерших относительно недавно, есть нельзя. С динозаврами еще хуже: они исчезли с лица нашей планеты примерно 66 миллионов лет назад, никаких биологических останков от них не сохранилось. Все, что изучают археологи, – это окаменелости, получившиеся в процессе фоссилизации, когда ткани постепенно замещаются минералами. Поэтому о вкусе тираннозавра или трицератопса мы можем только фантазировать, но при этом достаточно аргументированно.



Вообще-то птицы – не просто прямые потомки древних ящеров (хоть и не всех), их с некоторой натяжкой можно причислить к динозаврам. Так что если вы ели курицу, то вы – с известными допущениями – ели динозавра.



Те, кто пробовал мясо крокодила, говорят, что оно тоже похоже на курятину. Крокодилы имеют с динозаврами общего предка, а значит, можно утверждать, что почти все динозавры были на вкус как мясо современных птиц. Но не все так просто – птицы бывают разными, утка по-пекински сильно отличается от котлеты из индейки. На вкус их мяса влияют два фактора: среда обитания (то есть пища, которую они едят) и строение мышц. У динозавров, по-видимому, были примерно такие же различия.

Начнем с мышечных волокон птиц. Они бывают двух видов: те, что сокращаются быстро, и те, что могут двигаться медленно. "Медленные" мышцы – это куриные ноги, так называемое красное мясо. "Быстрые" – это те, что заставляют работать крылья, то есть мышцы грудины, белое мясо. Отсюда можно предполагать, что не слишком крупные хищные динозавры, передвигающиеся быстро, в основном состояли из белого мяса. Велоцираптор действительно мог напоминать по вкусу куриную грудку. С другой стороны, у более крупных динозавров были большие мышцы, которым требовалось много кислорода, поэтому они скорее напоминали голени и бедра индейки, а то и вовсе походили на говядину или оленину. По вкусу диплодок напоминал куриные ноги.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Теперь о влиянии пищи. Сегодняшние гурманы знают, что мясо дикой птицы отличается от мяса домашней. Можно было бы предположить, что на вкус динозаврятина была травянистой, но тут важно помнить, что даже травоядные динозавры, как ни странно, никогда не ели траву. Просто потому, что в их времена травы еще не существовало, она появилась позже. Даже листвы еще толком не было! Растительность в те далекие времена была представлена в основном папоротниками, хвощами и хвойными деревьями. Поэтому мясо гигантских травоядных ящеров по вкусу могло напоминать мясо тетерева, который зимой питается почти исключительно хвоей.

Конечно, рассуждать о вкусе динозавров можно бесконечно, наверняка точного ответа мы не найдем. Но если однажды каким-нибудь невероятным способом удастся возродить первобытных ящеров, то стоит помнить, что по отношению к ним мы все-таки находимся на нижней ступеньке пищевой цепочки. Проще говоря, по замыслу природы, скорее динозавры должны есть людей, а не наоборот. Хотя…