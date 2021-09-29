Ученые обнаружили два новых вида динозавров

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Британские палеонтологи из Университета Саутгемптона изучили найденные на острове Уайт у побережья Англии кости динозавров. Об этом сообщается на сайте университета.

Сначала на пляже у Брайтона были обнаружены части двух черепов, а позже часть хвоста. Кости относятся к раннему меловому периоду. Их возраст оценивается более чем в 125 миллионов лет.

По словам автора исследования Криса Баркера, найденные черепа отличаются как от барионикса, так и друг от друга. Это позволяет считать, что в Великобритании жило большее разнообразие спинозавров, чем полагалось раньше.

Уточнятся, что одному динозавру дали название Ceratosuchops inferodios, а другому – Riparovenator milnerae.

Ранее французские ученые заявили, что к резкому сокращению числа видов динозавров привел период глобального похолодания.

Исследователи считают, что сокращаться число динозавров начало примерно за 10 миллионов лет до их полного вымирания, вызванного падением астероида. В меловой период, между 145,5 и 65,5 миллиона лет назад, Земля пережила период глобального похолодания на 7–8 градусов.

