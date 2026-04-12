Временные локальные перекрытия движения возможны в ЮЗАО, ЗАО и ЦАО Москвы 13 апреля

В ряде округов Москвы вечером 13 апреля возможны временные локальные перекрытия движения, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что речь идет об участках дорог в Юго-Западном, Западном и Центральном административных округах города. В пресс-службе посоветовали планировать свой маршрут заранее.

"Рекомендуем <...> воспользоваться метро, чтобы сэкономить время. Если решите ехать на машине: избегайте поездок в часы вечернего разъезда", – говорится в сообщении.

Ранее гостей города и москвичей предупреждали, что проезд для транспорта будет временно закрыт на некоторых улицах 19 и 21 апреля из-за проведения православных праздников. В частности, движения не будет около городских кладбищ.

