Сергей Собянин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой

Пасха знаменует всепобеждающую силу жизни, добра и любви. Это следует из поздравления Сергея Собянина патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с праздником Воскресения Христова, которое размещено на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

По словам мэра, души верующих наполнены надеждой на обновление и стремлением к созиданию. Он также высказал благодарность епископу за созидательную деятельность Московской патриархии в социальной и благотворительной сфере, а также в области духовно-нравственного просвещения и сохранения духовного наследия России.

Собянин выразил надежду, что плодотворное взаимодействие Москвы и церкви будет укрепляться, развиваться и приносить пользу столице. Мэр пожелал патриарху "здоровья, пасхальной радости и благодатной помощи Божией в Первосвятительском служении".

Также Собянин поздравил москвичей с Пасхой. Мэр отметил, что этот праздник "наполняет сердца светом и любовью, укрепляет веру и надежду, настраивает на добрые помыслы и дела". Он пожелал жителям столицы и их родственникам "праздничного настроения, крепкого здоровья, добра и всего самого наилучшего".

