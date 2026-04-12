Главные традиции и приметы Пасхи

Пасха – главное христианское торжество: от него зависит календарь переходящих церковных праздников, а также начало и окончание Великого поста. О традициях и обычаях Воскресения Христова – в материале Москвы 24.

Воспоминание Воскресения Иисуса Христа

Главный христианский праздник – Пасха, или Светлое Христово Воскресение, – установлен в честь воскресения Иисуса Христа. От этого дня зависят другие важные в православии даты: Вербное воскресенье, Вознесение Господне, День Святой Троицы (Пятидесятница) и другие.

Празднование Пасхи считается самым продолжительным из всех – оно длится 40 дней. День Светлого Христова Воскресения для христиан – время особого торжества и духовной радости: верующие собираются на богослужения и славят воскресшего Иисуса, а вся Пасхальная неделя воспринимается как единый праздник. Литургия в эти дни во многом повторяет ночное пасхальное богослужение.

Пасха – торжественное воспоминание Воскресения Господа на третий день после его страданий и смерти. Сам факт воскресения в Евангелие не освещен подробно, поскольку никто не был его свидетелем. Снятие с креста и погребение произошли в пятницу вечером. Суббота была у иудеев днем покоя, поэтому женщины, которые сопровождали Иисуса и видели его смерть, пришли к гробу лишь утром следующего дня. Событие Воскресения Господа также дало название седьмому дню недели. В течение всего года каждое воскресенье христиане отмечают молитвой и торжественной службой, поэтому его иногда называют "малой Пасхой".

При этом в первые века христианства отмечалось две Пасхи: "крестная", посвященная воспоминаниям о страданиях и смерти Иисуса, и "воскресная", в честь радости Воскресения. "Крестная" сопровождалась строгим постом и совпадала с иудейской Пасхой (отмечается на несколько дней раньше православной), напоминая, что распятие произошло в этот период. Первые христиане постились и молились до Пасхи "воскресной" – дня радостного воспоминания Воскресения Христова.

Сегодня делить Пасху не принято, однако содержание обеих сохранилось в церковном уставе: скорбные службы Великого четверга, пятницы и субботы завершаются радостным пасхальным богослужением.

Традиции праздника

Важным церковным обычаем является освящение пасхальных блюд. За день до Пасхи православные верующие в тишине и спокойствии проводят Страстную субботу и готовятся к Воскресению Христову: приносят в храм крашеные яйца, куличи и пасхи из творога, чтобы освятить их.

Также принято заранее красить яйца. Согласно одной из версий, традиция возникла еще до появления христианства и связана с Древним Египтом, когда в дни разлива Нила их было принято дарить друг другу. На Руси яйца красили в красный цвет и дарили как символ возрождения природы после зимы.

По другой версии, вскоре после Воскресения Христова Мария Магдалина отправилась в Рим, чтобы рассказать о случившемся. Желая попасть на прием к императору Тиберию, она взяла с собой только простое белое яйцо. Однако император встретил ее рассказ насмешками и заявил, что скорее яйцо покраснеет, чем мертвые воскреснут. Тогда Мария подала ему яйцо, и оно в руках Тиберия вдруг стало красным.

Традиционными блюдами праздника являются куличи и творожные пасхи. Согласно преданию, Иисус во время одной из трапез с апостолами назвал хлеб "телом своим". После вознесения место Христа за столом всегда пустовало: туда ставили хлеб, который впоследствии в церковной традиции превратился в артос – особую просфору в форме хлеба с изображением креста.

Артос освящают на Пасху, в течение всей Пасхальной недели он стоит на аналое (высоком столике для богослужений), как правило, перед иконой Христа, а в Светлую субботу священник делит его на части и раздает прихожанам. В свою очередь, кулич, который поначалу ничем не отличался от обычного хлеба (сдобная выпечка с глазурью появилась позже), стал домашним вариантом артоса.

Пасха из творога является символом Гроба Господня, в котором воссиял божественный свет. По другой версии, ее форма символизирует гору Голгофу, где был распят Иисус. Изображения на самой пасхе напоминают о страстях Христовых и его Воскресении.



В праздник принято обмениваться освященными пасхальными угощениями и разделять друг с другом трапезу. Среди общепринятых традиций есть христосование. Главный церковный праздник начинается торжественной службой, после этого верующие приветствуют друг друга словами: "Христос воскресе!" – "Воистину воскресе!", а также обмениваются троекратными поцелуями, которые символизируют триединство Бога – Отца, Сына и Святого Духа.

Пасхальный звон в несколько или сразу во все колокола призван возвестить верующим о торжестве света и добра. Эти звуки должны пробуждать светлые чувства, наполнять надеждой и верой в лучшее.

