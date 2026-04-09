Топ-5 премиальных куличей к Пасхе-2026

В преддверии Пасхи, которую православные христиане отметят 12 апреля, дизайнер Денис Симачев представил кулич стоимостью несколько десятков тысяч рублей. Пользователей Сети возмутила такая цена праздничного угощения. Какие еще пасхальные изделия поразили интернет в этом году, расскажет Москва 24.

"Кремлевский" кулич

Одним из самых обсуждаемых в Сети вариантов традиционного пасхального угощения стал "Кремлевский" кулич. 4-килограммовый десерт украшен миниатюрной съедобной копией собора Василия Блаженного, выполненной из мастики и шоколада. На сайте указано, что лепка и роспись декора выполнены вручную.

В остальном пасхальный хлеб изготовлен по классическому рецепту: из дрожжевого теста с начинкой из цедры апельсина. При этом кулич обойдется в 100 тысяч рублей.

С хрустальным куполом

Дизайнер Денис Симачев представил свой вариант пасхальной выпечки в соцсетях в начале апреля, назвав его "Христианским куличом от-кутюр". Изюминкой, как и в прошлом году, стала съемная шапка в виде православного купола. Вес изделия – 1,9 килограмма.

"Хрустальный купол с крестом из карамели. Начинка "Божьей милостью разрешенная". Кулич посыпан перламутровым драже. Пасхальные яйца в сусальном золоте", – подписал Симачев.

При этом в начале месяца цена была, по словам дизайнера, "православной" – 19 999 рублей, а в течение недели "пережила" уже два повышения. Сначала до 35 тысяч, а затем и вовсе до 50 тысяч рублей.

Пользователи Сети не скупились на комментарии.

"Ипотеку на него одобряют? А то у меня только на глазурь хватает", "а покупают за такие деньги тоже не православные люди?", "второй сезон прошлогоднего сериала подъехал", "будем ждать 130 тысяч рублей. Чего скупиться в такой праздник", – написали в комментариях.

К слову, в 2025-м стоимость кулича от Симачева и вовсе к празднику достигла 100 тысяч рублей.

Кулич-матрешка

Шеф-кондитер Ольга Рыбакова создала авторский кулич в виде полуметровой шоколадной матрешки. Кокошник сделан из съедобных нитей в технике макраме, все узоры также нанесены вручную. Внутри спрятан традиционный кулич "Царский", изготовленный с добавлением белой черешни, шафрана, весенних цветов в комплекте с шоколадными яйцами.

Шеф-кондитер лично собирает каждую матрешку, поэтому такой кулич доступен только по предзаказу за 6 дней до нужной даты. Стоимость изделия – 33 тысячи рублей.

Пасхальный бокс

Тем временем ресторатор Антон Пинский представил в своих соцсетях пасхальный бокс. В состав лимитированного праздничного набора вошел кулич-панеттоне весом 1 килограмм, творожная пасха и шесть окрашенных яиц. Хлеб выпечен по особой технологии: тесто проходит медленную ферментацию в течение 18–20 часов и в результате получается влажным и воздушным. Внутри изделия цитрусовая цедра, темный шоколад, апельсиновые цукаты и цветочный мед.

Такой набор тоже доступен только по предзаказу за 3 дня и обойдется в 19 500 рублей. Модель и телеведущая Виктория Лопырева уже порадовала себя новинкой, а вот в комментариях многие отметили, что такие боксы не по карману.

"Тяжелый пасхальный люкс", "что-то на богатом", "завтра иду работать, чтобы позволить себе такое", "я лучше мамины поем", "с таким набором сразу видно сильно верующего человека", "конечно, эта красота не в массы, а для успешных людей, которые могут позволить не считать денежные средства", – отметили пользователи.

Кулич в японском стиле

Один из японских ресторанов тоже подготовил необычный десерт для встречи Пасхи. Здесь представили два варианта куличей, и оба необычной формы. Один сделан в виде горы Фудзияма и украшен цветками сакуры. Изделие совмещает традиционный праздничный хлеб и пасху благодаря начинке из творожного крема с сакурой, белым шоколадом, инжиром и черносливом. Стоимость такого кулича – 7 900 рублей.

Другой вариант десерта выполнен в форме традиционных деревянных куколок кокэси с жидкой вишневой начинкой. Его можно приобрести за 5 500 рублей.