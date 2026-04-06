Диетолог Белоусова предостерегла от покупки куличей с большим количеством Е-добавок

В воскресенье, 12 апреля, православные христиане отметят Пасху, один из главных церковных праздников. Существует ли оптимальная порция пасхального меню, а также возможно ли сделать блюда более полезными, разбиралась Москва 24.

Особое внимание к порциям

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Куличи, пасха и яйца – главные блюда традиционного пасхального завтрака. По словам диетолога, члена Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова, если человек строго держал предшествующий празднику пост, начинать нужно с малого. Оптимальный вариант – 100 граммов творога, одно-два яйца и небольшой кусок кулича. Этого достаточно, чтобы соблюсти традицию, а дальше в течение дня те же продукты можно есть понемногу, уточнила она.





Анна Белоусова диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Кулич сам по себе нетяжелая еда, это простое бисквитное тесто. С яйцами и пасхой из-за достаточно жирного творога нужно быть осторожнее, потому что за время постa выработка ферментов, необходимых для переработки этих продуктов, снижается. Если переусердствовать, потом может быть тяжесть и даже расстройство пищеварения. Для тех, кто не постился, таких ограничений нет – их ферменты вырабатывались в нужном количестве.

Вместе с тем специалист пояснила: если человек не соблюдал пост, но следит за весом, уровнем сахара или же имеет хронические заболевания ЖКТ (гастрит, язвенную болезнь, холецистит, панкреатит), также стоит быть крайне осторожным с количеством потребляемого из пасхального меню. Однако абсолютных противопоказаний нет, кроме аллергии на яйца или белок коровьего молока, заверила диетолог.

"В таких случаях в день жирной творожной пасхи можно съесть не больше 100–150 граммов. Если сочетать с яйцами в один прием, творога нужно брать меньше – около 100 граммов, а яиц – не больше двух. Пасху можно также заменить куличом, но его допустимая порция не должна превышать 50–70 граммов. Если проблем с весом или уровнем сахара нет, блюда можно употреблять без сильных ограничений – главное соблюдать обычный калораж", – пояснила Белоусова.

В свою очередь, эксперт подчеркнула, что детям можно предлагать праздничные блюда, если нет специфической аллергии на компоненты. Знакомить с этой едой допустимо, начиная с того возраста, когда в прикорм введены творог и яйца.

"При выборе готового кулича нужно обращать внимание на состав: там должны быть мука, сахар, вода, сливочное масло, цукаты, орехи, изюм, дрожжи. Там не может быть заменителей сливочного масла (растительных и пальмовых масел) и большого количества добавок с индексом Е. Если последних больше двух-трех, это не очень здоровая еда", – уточнила специалист.

В свою очередь, в пасхе должен быть творог от 5% и выше. Туда могут быть добавлены сливочное масло, сахар, изюм, цукаты и какао-порошок, если блюдо шоколадное.

"Но не должно быть заменителей молочного жира", – предупредила Белоусова.

Полезное разнообразие

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 уточнила: чтобы сделать пасхальные куличи более полезными, стоит заменить муку на гречневую, пшенную, полбяную, ржаную или любую другую из цельного зерна, богатую пищевыми волокнами.

По ее словам, если полностью перейти на такой продукт сложно, можно использовать смесь: половина цельнозерновой и половина обычной муки высшего сорта. Вместо сахара подойдет фруктовое пюре: готовое (яблочное, персиковое, грушевое) или приготовленное самостоятельно из любых фруктов, кроме банана и винограда (в них больше сахара).

"В тесто также можно добавлять творог. Для снижения калорийности вместо целых яиц рекомендуется использовать два белка и один желток. В качестве разрыхлителя подойдет как готовый, так и сода, гашенная уксусом или любой другой кислотой", – пояснила специалист.

В свою очередь, вместо цукатов лучше добавлять сухофрукты (курагу, чернослив, изюм), орехи и горький шоколад, растопленный на водяной бане (не менее 75% какао), или натуральный какао-порошок. Если хочется добавить полезной начинки, нужно взбить йогурт или яичные белки с небольшим количеством сахара или сахарозаменителя, добавив какао или шоколад, добавила Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Рецептуру пасхи тоже можно разнообразить. Для этого нужно взять творог и взбить его с перепелиными яйцами, затем добавить кефир, ряженку или нежирную сметану. После – массу разделить на части и в каждую вмешать разные замороженные ягоды – клубнику, малину, чернику, после чего выкладывать их слоями. Получается очень вкусный, но полезный аналог.

Кроме того, в тесто для кулича или творожный замес для пасхи можно добавить ваниль, но важно использовать не синтетический ванилин, а натуральные палочки, добавила эксперт.

"Запах может стимулировать выработку дофамина – нейромедиатора, который часто называют гормоном счастья. В результате человек становится более активным и позитивным, а также снижается тяга к сладкой и жирной пище, поскольку организм получает необходимые гормоны удовольствия", – рассказала специалист.

Если есть возможность, стоит добавить палочку корицы. Она помогает контролировать уровень глюкозы в крови, не давая резко повышаться. В итоге насыщение наступает быстрее, глюкоза эффективнее проникает в клетки и организм получает больше энергии, заключила Соломатина

