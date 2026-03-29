Эксперт Ромашина предупредила об опасности резкого выхода из поста

11 апреля – заключительный день Великого поста, подразумевающего строгие правила питания. О том, как правильно перейти на обычный рацион без вреда для здоровья, разбиралась Москва 24.
Время ограничений
Великий пост, самый длинный и строгий в церковном году, начался 23 февраля и продлится 48 дней. Он предваряет праздник Пасхи, который в 2026 году приходится на 12 апреля. Во время поста полный запрет распространяется на мясо, молочные продукты (молоко, сыр, сметана, творог), яйца, сливочное масло, сдобный хлеб и выпечку. Частично ограничиваются растительное масло и рыба. Особо строго придерживаться поста предписано в первую и последнюю недели. По церковным канонам, верующим следует полностью воздержаться от пищи в понедельник и вторник первой недели, а также в пятницу и субботу финальной недели.
При этом нутрициолог, клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения Ольга Ромашина предупредила в разговоре с Москвой 24, что резкий выход из поста опасен для здоровья, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, включая гастрит в стадии обострения, язвенную болезнь, панкреатит, заболевания печени и желчного пузыря. Им обязательно нужно проконсультироваться с врачом-диетологом или гастроэнтерологом для составления индивидуального плана, добавила эксперт.
Тем, у кого нет проблем со здоровьем, в первые дни после поста стоит отдать предпочтение запеченным или отварным овощам: кабачкам, брокколи, цветной капусте, мягким фруктам вроде бананов или печеных яблок, а также небольшим порциям легких каш – рисовой или гречневой – на воде. Пить лучше всего негазированную минеральную воду.
Мясо стоит вводить в рацион через несколько дней после разговения, выбирая нежирные сорта (курицу или индейку) в виде паровых котлет или отварного филе.
Ромашина уточнила, что эти рекомендации следует применять в течение первой недели после завершения поста. Такой постепенный подход поможет организму мягко адаптироваться к обычному рациону.
Смотри на реакцию организма
Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова в разговоре с Москвой 24 также посоветовала не наедаться всего подряд, а медленно увеличивать животный белок в рационе.
Кроме того, по словам специалиста, в этот период полезнее обратить внимание на ферментированные варианты: квашеную капусту, различные напитки брожения. После восьми недель поста выработка пищеварительных ферментов снижается, поэтому организму требуется помощь для восстановления этой функции, уточнила она.
Также эксперт подчеркнула, что в период выхода из поста важную функцию выполняет клетчатка: она помогает организму адаптироваться к возвращению животного белка и жирной пищи.
Вместе с тем эксперт уточнила, что источниками клетчатки служат не только листовые салаты, но и крупы, овощи, а также любые грубые волокна. В качестве дополнительного источника можно использовать псиллиум – шелуху, которая способствует очищению организма. Однако эта добавка подходит не всем: у некоторых она вызывает трудности с перевариванием, а для ее правильного усвоения требуется обильное питье, уточнила нутрициолог.
Кроме того, специалист предупредила, что потребление большого количества жирной, жареной и копченой пищи сразу после поста создает серьезную нагрузку на печень и весь желудочно-кишечный тракт. Пост по своей сути является чистым питанием, и резкий переход, когда люди быстро наедаются всем жареным, жирным, мясным, сладким, мучным, становится для организма чрезмерной перегрузкой.
В результате он начинает страдать, что проявляется различными неприятными симптомами со стороны ЖКТ: тошнотой, вздутием, диареей и другими подобными вариантами. Именно поэтому необходим плавный переход, заключила Шарапова.