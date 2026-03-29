Эксперт Ромашина предупредила об опасности резкого выхода из поста

11 апреля – заключительный день Великого поста, подразумевающего строгие правила питания. О том, как правильно перейти на обычный рацион без вреда для здоровья, разбиралась Москва 24.

Время ограничений

Великий пост, самый длинный и строгий в церковном году, начался 23 февраля и продлится 48 дней. Он предваряет праздник Пасхи, который в 2026 году приходится на 12 апреля. Во время поста полный запрет распространяется на мясо, молочные продукты (молоко, сыр, сметана, творог), яйца, сливочное масло, сдобный хлеб и выпечку. Частично ограничиваются растительное масло и рыба. Особо строго придерживаться поста предписано в первую и последнюю недели. По церковным канонам, верующим следует полностью воздержаться от пищи в понедельник и вторник первой недели, а также в пятницу и субботу финальной недели.

При этом нутрициолог, клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения Ольга Ромашина предупредила в разговоре с Москвой 24, что резкий выход из поста опасен для здоровья, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, включая гастрит в стадии обострения, язвенную болезнь, панкреатит, заболевания печени и желчного пузыря. Им обязательно нужно проконсультироваться с врачом-диетологом или гастроэнтерологом для составления индивидуального плана, добавила эксперт.

Тем, у кого нет проблем со здоровьем, в первые дни после поста стоит отдать предпочтение запеченным или отварным овощам: кабачкам, брокколи, цветной капусте, мягким фруктам вроде бананов или печеных яблок, а также небольшим порциям легких каш – рисовой или гречневой – на воде. Пить лучше всего негазированную минеральную воду.





Ольга Ромашина нутрициолог, клинический психолог, специалист по расстройствам пищевого поведения Мясные и молочные продукты, а также яйца важно вводить поэтапно, чтобы дать организму время адаптироваться. Начать можно с небольшого количества кефира или йогурта без добавок (в день около 200 миллилитров) или же отдать предпочтение нежирному творогу 2–5% (в среднем в день тоже около 200 граммов).

Мясо стоит вводить в рацион через несколько дней после разговения, выбирая нежирные сорта (курицу или индейку) в виде паровых котлет или отварного филе.

Ромашина уточнила, что эти рекомендации следует применять в течение первой недели после завершения поста. Такой постепенный подход поможет организму мягко адаптироваться к обычному рациону.

Смотри на реакцию организма

Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова в разговоре с Москвой 24 также посоветовала не наедаться всего подряд, а медленно увеличивать животный белок в рационе.





Юлия Шарапова интегративный нутрициолог Например, можно начать с курицы: съесть небольшую порцию (примерно 100–150 граммов), на следующий день посмотреть на реакцию организма, потом добавить другой продукт, и так далее. Это позволяет отследить возможные реакции на определенные виды еды.

Кроме того, по словам специалиста, в этот период полезнее обратить внимание на ферментированные варианты: квашеную капусту, различные напитки брожения. После восьми недель поста выработка пищеварительных ферментов снижается, поэтому организму требуется помощь для восстановления этой функции, уточнила она.

Также эксперт подчеркнула, что в период выхода из поста важную функцию выполняет клетчатка: она помогает организму адаптироваться к возвращению животного белка и жирной пищи.



Юлия Шарапова интегративный нутрициолог Суточная норма клетчатки составляет 30 граммов – показатель, которого большинство людей в повседневной жизни не добирают. Достаточное потребление клетчатки замедляет усвоение углеводов, предотвращая резкие скачки сахара в крови, а продукты с горьким вкусом, такие как руккола, дополнительно стимулируют отток желчи, что особенно актуально при введении в рацион более тяжелой пищи.

Вместе с тем эксперт уточнила, что источниками клетчатки служат не только листовые салаты, но и крупы, овощи, а также любые грубые волокна. В качестве дополнительного источника можно использовать псиллиум – шелуху, которая способствует очищению организма. Однако эта добавка подходит не всем: у некоторых она вызывает трудности с перевариванием, а для ее правильного усвоения требуется обильное питье, уточнила нутрициолог.

Кроме того, специалист предупредила, что потребление большого количества жирной, жареной и копченой пищи сразу после поста создает серьезную нагрузку на печень и весь желудочно-кишечный тракт. Пост по своей сути является чистым питанием, и резкий переход, когда люди быстро наедаются всем жареным, жирным, мясным, сладким, мучным, становится для организма чрезмерной перегрузкой.

В результате он начинает страдать, что проявляется различными неприятными симптомами со стороны ЖКТ: тошнотой, вздутием, диареей и другими подобными вариантами. Именно поэтому необходим плавный переход, заключила Шарапова.