Какие правила нужно соблюдать во время Великого поста

23 февраля у православных христиан начинается Великий пост перед Пасхой. Это время нужно посвятить духовному очищению и единению с Богом. О правилах самого длинного поста – в материале Москвы 24.

Подготовка к Светлому воскресенью

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Самый длинный и строгий пост начнется 23 февраля и продлится 48 дней – до 11 апреля. Он предваряет Пасху, которая в 2026 году состоится 12 апреля. Особо суровыми днями считаются Чистый понедельник (первый день) и Страстная пятница (перед Пасхой). При этом цель поста – не просто ограничить себя в пище, а покаяться, сосредоточиться, усердно молиться и направить силы на внутреннюю работу над собой.

Также в этот период запрещены шумные праздники, развлечения, венчания, ссоры и выяснение отношений.

Пост длится 7 недель. Первые шесть посвящены памяти о сорока днях, проведенных Иисусом Христом в пустыне в посте и молитвах, а последняя – Страстная неделя – посвящена воспоминаниям о его последних земных днях, смерти и погребении.

Это время ограничений и молитв. Полный запрет распространяется на мясо, молочные продукты (молоко, сыр, сметана, творог), яйца, сливочное (животное) масло, сдобный хлеб и выпечку. Частично ограничивается растительное масло и рыба.

Особо строго нужно придерживаться поста в первую и последнюю недели. По церковным канонам верующим предписано полностью воздержаться от пищи в понедельник и вторник первой недели и в пятницу и субботу – финальной.

В остальные дни разрешена растительная еда – овощи, крупы и прочее. В субботу и воскресенье допускается добавление в блюда растительного масла. В будни питание обычно ограничено одним приемом пищи, в выходные – двумя. При этом еда должна быть простой: церковь не одобряет изысков.

Однако есть те, кто освобожден от строгого соблюдения поста. К ним относятся беременные и кормящие женщины, больные, путешественники в тяжелых условиях, военнослужащие и те, кто выполняет тяжелую физическую работу. Тем не менее им рекомендовано покаяться в таинстве исповеди за нарушение поста.

Для остальных допускаются послабления в рационе, но в строго определенные дни: Благовещение (7 апреля), Лазарева суббота (выпадает на шестую неделю поста) и Вербное воскресенье (последний день шестой недели поста). А также в дни особо чтимых мучеников и святых.

Без венчаний и крещений

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Самый строгий период поста выпадает на последнюю, Страстную неделю, в 2026 году она длится с 6 по 11 апреля.

Каждый день называют Великим. В этот период не отмечают дни святых, не поминают усопших и не совершают венчаний и крещений – все обряды направлены на подготовку к Пасхе.

В Великий понедельник во время богослужений вспоминают библейские сюжеты о патриархе Иосифе, проданном братьями в рабство, и о проклятии Христом бесплодной смоковницы, символизирующей непокаявшуюся душу. В этот день патриарх начинает чин мироварения – ароматического масла, применяемого после крещения.

Проповеди в Великий вторник сосредоточены на словах Христа в Иерусалимском храме и его притчах – о талантах, о воскрешении мертвых и о Страшном суде.

Великая среда: согласно сюжету Библии, именно в этот день Иуда Искариот принял решение предать Иисуса за 30 сребреников. Также вспоминают грешницу, омывшую и помазавшую ноги Христу миром. В храме в последний раз за Страстную неделю читается молитва с поклонами – после Великой среды поклоны при литургии не совершаются до Троицы (через 50 дней после Пасхи).

В вечер Великого четверга проходит одна из самых длинных служб года – "Двенадцать Евангелий", где вспоминают страдания Христа. Прихожане стоят с зажженными свечами, которые по традиции стараются не тушить до возвращения домой. Также принято готовить дом к Пасхе: красить яйца, печь куличи, убирать и стирать, поэтому этот день еще называют Чистым четвергом.

Великая пятница – день траура, посвященный воспоминанию суда над Христом и его распятию. На службе выносят плащаницу – изображение Спасителя во гробе, – к которой верующие прикладываются и молятся.

На торжественном богослужении в Великую субботу вспоминают погребение Христа и его пребывание в гробе. Священники надевают светлые облачения и освящают принесенные куличи, крашеные яйца, пасхи. Начинается главная ночная служба, а в Иерусалиме в храме Гроба Господня сходит благодатный огонь. Далее прихожане встречают Пасху.

