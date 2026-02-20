График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 16:41

Общество
Врач Соломатина: Великий пост может грозить появлением стресса

Врач предупредила об опасности Великого поста

Фото: depositphotos/klimatis019.gmail.com

Великий пост предназначен для духовного очищения и единения с Богом, однако он может привести к стрессу. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елену Соломатину.

"Если человек воспринимает пост как тяжелую повинность, в организме начинает вырабатываться кортизол. В этом случае вместо обновления и оздоровления запускаются гены, отвечающие за разрушение. Если мы будем входить в стресс, наша микробиома и иммунная система очень пострадают", – пояснила она.

По словам специалиста, готовиться к посту необходимо круглый год. Она уточнила, что нельзя сразу начинать соблюдать тяжелый режим, иначе можно "сорваться".

Соломатина добавила, что люди способны сами себя организовать и настроить на пост, но для этого необходимо приложить усилия и проявить вовлеченность.

Ранее иерей, декан историко-филологического факультета ПСТГУ Андрей Постернак рассказал, что в период празднования Масленицы недопустимо смешивать христианские традиции с языческими обрядами. Священник напомнил, что, согласно церковному уставу, Масленая неделя посвящена теме Страшного суда.

Пост в среду и пятницу в эти дни отменяется, хотя мясо уже не едят. При этом молочные продукты употреблять можно. Домашние посиделки с близкими, небольшое застолье и умеренное празднование считаются допустимыми.

