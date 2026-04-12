Песков допустил, что Европа будет двигаться к созданию своего оборонного альянса

Фото: depositphotos/ginasanders

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое было показано в программе "Вести", не исключил, что Европа будет стремиться к формированию своего оборонного альянса.

Пресс-секретарь президента РФ указал, что стран Европы обеспокоены действиями США. Именно поэтому они предпринимают действия, в том числе в общей политике обороны и безопасности. По его словам, в будущем эта основа будет укрепляться.

На фоне разногласий Вашингтона с европейскими союзниками Песков заявил, что о крахе НАТО говорить нельзя, так как европейская составляющая будет развиваться. Однако изменения, которые происходят в мире, заставят Альянс трансформироваться. Он также считает опрометчивым и недальновидным, когда мощь Североатлантического блока недооценивают.

Кроме того, представитель Кремля указал, что Британии, Польше и некоторым другим странам Европы всегда было удобно использовать Россию как мнимого врага для решения внутриполитических задач. Он назвал такое положение дел исторической доминантой. По мнению Пескова, РФ, являясь большой евразийской страной, всегда пугала европейцев.

Пресс-секретарь российского лидера также затронул тему международного пиратства. В контексте этого он заявил, что Владимир Путин уделяет много внимания вопросу защиты интересов РФ. Песков напомнил, что за последние месяцы страна не раз сталкивалась с проявлениями международного пиратства в отношении разных коммерческих судов, связанных с Россией.

Он также подчеркнул, что любая страна вправе защищать себя и принимать меры по охране своих интересов от пиратов. Представитель Кремля добавил, что инструкции, которые получают российские военные корабли для сопровождения танкеров, не могут быть публичными.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что распрощался с НАТО после реакции стран Альянса на план Вашингтона контролировать Гренландию. Кроме того, он назвал несмываемым пятном на репутации НАТО реакцию его членов на запрос США о помощи с Ираном.

Трамп признавался, что всерьез рассматривает выход страны из состава Альянса. Он назвал НАТО "бумажным тигром", подчеркнув, что Путин не боится его.

По данным СМИ, власти США рассматривают возможность вывода американских войск из стран НАТО, которые не поддерживали операцию в Иране. Еще одной мерой наказания может стать закрытие военных баз в Европе.

