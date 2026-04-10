Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
03:27

Политика
Главная / Новости /

Politico: Трамп обрушил на генсека НАТО поток оскорблений на встрече в Белом доме

Фото: ТАСС/EPA/POOL/YURI GRIPAS

Встреча президента США Дональда Трампа и генсекретаря НАТО Марка Рютте в Белом доме состояла из сплошного потока оскорблений в адрес главы Североатлантического альянса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейского чиновника.

По его словам, помимо оскорблений, Трамп также озвучил несколько угроз в адрес НАТО. Предполагается, что американский лидер использовал встречу в Белом доме как возможность выплеснуть свой гнев по поводу отказала европейских стран участвовать в войне с Ираном.

После встречи с Трампом Рютте сообщил, что американский президент явно разочарован союзниками по НАТО. Генсек признал, что некоторые страны Альянса "провалили тест" США, отказавшись помочь в конфликте с Ираном.

Ранее Трамп заявлял, что распрощался с НАТО после реакции стран Альянса на план Вашингтона контролировать Гренландию. Кроме того, американский лидер назвал несмываемым пятном на репутации НАТО реакцию его членов на запрос США о помощи с Ираном.

Глава Белого дома признался, что всерьез рассматривает выход страны из состава Альянса. Он назвал НАТО "бумажным тигром", подчеркнув, что Владимир Путин не боится его.

По данным СМИ, власти США рассматривают возможность вывода американских войск из стран НАТО, которые не поддерживали операцию в Иране. Еще одной мерой наказания может стать закрытие военных баз в Европе.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика